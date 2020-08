Guvernul Orban a dat ordinul de începere a lucrărilor pe 100 de kilometri, a anunțat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, marți, cu ocazia începerii oficiale a lucrărilor la Autostrada de Centură a Capitalei (A0).

„100 de kilometri am dat noi ordinul de începere în cele aproape 10 luni de mandat. Până la sfârșitul anului, avem tronsoane cu un progres fizic de peste 90%, astăzi, așadar, aceste tronsoane sperăm noi să fie date în trafic și mă refer la cei 25 de kilometri din Autostrada Transilvania, Iernut-Chețani, respectiv Biharia-Borș. Mă refer la cele două loturi din care unul are peste 90% progres fizic, Sebeș-Turda, lotul I. Lotul II este în întârziere. Mă refer la Varianta de Ocolire Bacău, cu cei 17 kilometri în regim de autostradă. Mă refer la Râșnov-Cristian, cu cei 10 kilometri. Aceste obiective sunt într-un progres fizic de peste 90%. Dorința noastră este să dăm în trafic aceste obiective, pentru că, am spus de la începutul mandatului, nu vom ține niciun kilometru, niciun metru de autostradă muzeu în România, așa cum, din păcate, am preluat Lugoj-Deva lotul III și am preluat Nădășelu-Gilău, cu cei 8 kilometri. Au stat aproape trei ani de zile muzeu. Acesta este obiectivul nostru, să finalizăm și să dăm în trafic toate tronsoanele care au un progres fizic de peste 90%”, a declarat ministrul Lucian Bode.

știre în curs de actualizare