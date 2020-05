Asigurarea mobilității bunurilor, persoanelor și mărfurilor este o condiție obligatorie să aducem economia la parametrii la care funcționa înainte de criză, a afirmat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, marți seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, unde a prezentat o parte din regulile și restricțiile care vor marca traficul feroviar, rutier și aerian din România în perioada următoare. Declarația sa vine în contextul în care, în 15 mai, o parte din măsurile pentru limitarea răspândirii COVID-19 au fost relaxate, deși președintele Iohannis a tras un nou semnal de alarmă, astăzi, explicând că „virusul e încă printre noi”.

„La transportul de persoane am introdus restricții, prin ordonanțe militare. Ele au fost, din punctul meu de vedere, necesare și și-au dovedit rolul în contextul acestei epidemii, și au fost introduse gradual. Tot gradula, odată cu ieșirea din stare de urgență, am început să ridicăm aceste restricții și să comunicăm regulile, pe care pe de o parte trebuie să le respecte operatorii – operatorii de transport, pe toate modurile de transport – și pe de altă parte călătorii. Operatorii, cu excepția modului de transport rutier, unde transportul este 100% privat, sunt în cea mai mare parte coordonați în portofoliul ministerului nostru”, a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor.

Demnitarul a explicat că „multe curse au fost deja reluate imediat după 15 mai, odată cu intrarea în starea de alertă. Vreau să spun de la început că, pentru noi, și e o chestiune foarte simplă, asigurarea mobilității bunurilor, mărfurilor și persoanelor este o condiție obligatorie ca să aducem economia la parametrii la care funcționa înainte de criză. Așadar, tot ceea ce facem este să asigurăm condițiile de mobilitate, atât pentru mărfuri, cât și pentru persoane. Sigur, pentru mărfuri nu au fost probleme nici în perioada de criză, pentru că am avut o înțelegere, au fost acele recomandări la nivelul Comisiei Europene, pe care le-au respectat toate statele membre. Acesta este un lucru foarte bun, pentru că am spus și repet, transportul de marfă este o linie vitală, pe care dacă nu o mențineam în funcțiune, economia nu mai funcționa”.



Ministrul Transporturilor, despre regulile pentru deplasările pe cale ferată





Întrebat despre regulile privind deplasările pe cale ferată, ministrul Lucian Bode a explicat: „Trebuie să știe că este obligatoriu să poarte o mască de protecție, trebuie să știe că în gară trebuie să respecte recomandările CFR Infrastructură, cu păstrarea distanței, cu locurile în care poate să se așeze, trebuie să știe că este foarte bine să își achiziționeze biletul de tren online. Dacă nu poate, la casele de bilete noi am organizat în așa fel vânzarea acestor bilete, astfel încât să se păstreze o distanță – o casă liberă, una funcțională. În tren, de asemenea, noi am spus că recomandăm să fie așezați pe locuri bine stabilite. Am încercat să marcăm, așa cum am făcut la metrou, cu o bulină verde locul în care se poate așeza, în funcție de clasă, de rezervarea pe care o alege. Dezinfectant, se asigură condiții de igienă. Până la urmă este o normalitate să fie igienizate toaletele, toate ușile de acces, elementele comune, cu care intră în contact călătorii”.



Ce spune Lucian Bode despre restricțiile din transportul rutier





Referitor la transportul pe cale rutieră, demnitarul a afirmat: „Și pentru acest mod de transport, transportul rutier, că vorbim despre transportul intrajudețean, interjudețean, transportul internațional, transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, noi am pus în transparență cu o săptămână înainte de 15 mai un set de reguli pe care le recomandăm să fie respectate. Aceste reguli au fost transmise și de către Institutul Național de Sănătate Publică, și de către Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor. Ele s-au regăsit în hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în HG și în Legea nr. 55. Nimeni nu poate spune că nu a știut din timp care sunt regulile dacă vor să circule, spre exemplu, cu microbuzul. Dacă vrei să iei un mijloc de transport autobuz, trebuie să știi că purtarea măștii este obligatorie, operatorul, la urcare în autobuz sau microbuz, are obligația să asigure soluții dezinfectante. În cazul microbuzelor este interzis transportul în picioare. Pentru a păstra o distanță și la microbuz, și la autobuz între șofer și pasageri, ori se delimitează printr-un mijloc special, printr-un plexiglas, sau primele două scaune sunt lăsate libere. Dacă sunt autobuze cu două sau trei uși, accesul se face pe ușa din față, coborârea se face pe ușa din mijloc sau pe ușa din spate”.



Ce măsuri sanitare au fost luate pentru transportul aerian





Lucian Bode a precizat că, „pe perioada stării de urgență, modul de transport aerian a fost cel mai lovit – 95% din capacitate a fost redusă. În consecință, veniturile au scăzut dramatic. Acest lucru se întâmplă la nivel european, nu numai la nivelul României. Aeroportul Otopeni este principala poartă de intrare aeriană în România. Anul trecut au intrat în România 16 milioane de cetățeni prin Aeroportul Otopeni, încă o Românie. Așadar, dacă ați vrea ca obiect de comparație, că am dat drumul la zborurile interne, ieri au zburat 1.800 de cetățeni de pe cele 16 aeroporturi din România, și în interior, și în afara țării, în raport cu 63.000 de cetățeni care zburau zilnic cu cele aproape 400 de curse înainte de criză”.

Întrebat despre măsurile anti-coronavirus implementate în sectorul de transport aerian, ministrul Lucian Bode a răspuns: „În aeroporturi, noi am reglementat foarte clar modul în care se va face accesul, păstrarea distanței, am marcat acele culoare. La ghișeele de check in am reglementat activitatea astfel încât să poată să își realizeze cel care dorește să-și realizeze check in cu trei ore înainte. Bineînțeles, informăm cetățenii prin mijloace audio, video în permanență, asigurăm materiale dezinfectante la toate intrările. Avem un filtru, cel puțin la Otopeni, care e cea mai mare poartă aeriană a României, în parcare organizat astfel încât putem să verificăm temperatura fiecăruia. Este un triaj foarte, foarte bun. Odată ce trece de poarta de check in și se pregătește pentru îmbarcare, noi am organizat transportul de la locul de îmbarcare, până la scara avionului, astfel încât locurile să fie în autobuze maxim 50% ocupate. În avion, pe lângă obligațiile pe care le au piloții, însoțitorii de bord, purtarea măștii și a mănușilor de protecție, dezinfectarea aeronavelor șamd, obligațiile pasagerilor au fost, de asemenea, strict reglementate. Am spus foarte clar, purtați mască obligatoriu, limitați deplasările în avion”.