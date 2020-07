Lucian Bode, ministrul Transporturilor: Autostrada Transilvania era blocată în sertar de mai bine de un an de zile. Am deschis șantiere, am deblocat proiecte și am făcut un plan investițional (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, susține că tronsoane din Autostrada Transilvania erau blocate în etapa de răspunsuri la clarificări de mai bine de un an de zile. În direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, miercuri seară, demnitarul a explicat că obiectivul Guvernului Orban a fost menținerea șantierelor deschise și demararea altora noi, deblocarea proiectelor și crearea unui plan de investiții dezvoltarea infrastructurii de transport pe următorii 10 ani de zile, ca parte componentă din programul național de relansare economică „Reclădim România”, care a fost prezentat, miercuri, de președintele Klaus Iohannis și mai mulți membri ai cabinetului liberal, printre care chiar premierul.

