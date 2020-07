Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a vizitat vineri șantierul podului suspendat peste Dunăre, unde susține că s-a înregistrat „un progres fizic evident în raport cu ce-am văzut pe 10 iuni”. El a reiterat că investiția are un rol central în politicile de dezvoltare a infrastructurii rutiere din regiune.

