Lucian Bode, ministrul Transporturilor: Nu va exista niciun blocaj pe Autostrada Soarelui din cauza lucrărilor, în perioada 15 iunie - 15 septembrie

Lucian Bode, ministrul Transpoturilor, a dat asigurări că nu va exista niciun blocaj pe Autostrada Soarelui din cauza lucrărilor de întreţinere, în intervalul 15 iunie - 15 septembrie. Liberalul a mai precizat că în cinci luni au fost finalizate lucrările la 33 de kilometri, iar după mijlocul lunii septembrie vor mai rămâne 30 de kilometri pe care să se intervină. În septembrie 2019, CNAIR anunța că A2 intră în reparații capitale pentru următorii doi ani.

Lucian Bode: În intervalul 15 iunie - 15 septembrie, pe Autostrada Soarelui nu va exista niciun blocaj cauzat de lucrări de întreţinere

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, pentru Digi24, că a transmis Companiei de Drumuri că nu vrea să vadă deloc blocaje pe Autostrada Soarelui, în plin sezon estival, din cauza lucrărilor de întreținere: „În consecinţă, în intervalul 15 iunie - 15 septembrie pe Autostrada Soarelui nu va exista niciun blocaj cauzat de lucrări de întreţinere la acest sector de drum”.

„În acest an, avem programate lucrări de întreţinere periodică, covoare asfaltice, îmbrăcăminte, reciclări etc. pe 65 kilometri din cei 230 km Autostrada Soarelui Bucureşti-Constanţa. Până în acest moment, în 5 luni, am reuşit să finalizăm 33 km de lucrări de întreţinere pe acest tronson de autostradă în condiţiile în care nu a fost trafic”, a explicat ministrul.

Acesta a mai spus că a fost informat deja că, până pe 11 iunie noaptea, inclusiv marcajele vor fi realizate şi toate restricţiile, astfel încât weekendul viitor să nu existe blocaje.

„Rămân circa 30 km la care se va interveni după 15 septembrie. Este anormal ca în sezonul estival compania de drumuri să execute lucrări pe A2”, a mai precizat Lucian Bode luni, pentru Digi24.

Ministrul Transporturilor a mai declarat că, în 2020, trebuie realizate lucrări pe aproximativ 1.500 de kilometri de autostrăzi și drumuri naționale. Pentru acestea, autoritățile și-au propus alocarea a peste 2 miliarde de lei.

Reparații capitale pe A2. Lucrările ar urma să dureze doi ani

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, în septembrie 2019, că Autostrada Soarelui va intra în reparații capitale, lucrările urmând să dureze 24 de luni. Obiectivele sunt frezarea dalelor de beton, consolidarea fisurilor active și repararea rosturilor degradate, atât pe calea 1, cât și pe calea 2.

Lucrările au fost împărțite în două loturi astfel: Lotul 1 km (12+000 - km 24+000) - la o valoare estimată atunci de de 41.7 mil lei, fără TVA - și Lotul 2 km (24+000 - km 36+000) - cu valoarea lucrărilor estimată la acea vreme de 44.9 mil lei, fără TVA.

La începutul lunii februarie 2020, Sorin Scarlat, la acea vreme directorul general al CNAIR, preciza că, de la mijlocul lunii, încep lucrările la tronsonul București-Fundulea: „Să se desfășoare până la 1 iulie, când intrăm în sezonul estival. În acest interval, Compania își dorește să repare un tronson de 9 kilometri de cale. Perioada de lucru se va relua apoi de la 1 septembrie și se va întinde până la finalul anului, atâta timp cât vremea va permite asta, perioada în care ne propunem să fie reparați alți 9 kilometri de cale”.