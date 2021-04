Lucian Bode: Ne dorim ca în viitorul foarte apropiat să ridicăm gradual restricțiile, inclusiv cele legate de mască, dar totul depinde de modul în care vom respecta regulile și de campania de vaccinare (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul de Interne, a insistat că românii trebuie să urmeze în continuare măsurile de prevenție anti-COVID. Restricțiile vor fi ridicate treptat, dar asta depinde de măsura în care normele sunt acum respectate, iar campania de vaccinare se dovedește a fi un succes.

Bode a mai spus că pe agenda Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate se află inclusiv ideea de eliminare a măștii de protecție, dar acest lucru se va întâmpla doar în anumite condiții și în anumite zone.

Lucian Bode a făcut declarațiile în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

