Lucian Bode: Noi ne-am propus ca, până în 2023, Inelul de Centură al Bucureștiului să fie finalizat

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a precizat că Inelul de Centură al Capitalei se află în diferite stadii de proiectare și execuție. „Noi ne-am propus ca, până în 2023, Inelul de Centură al Bucureștiului să fie finalizat ca parte componentă a Coridorului principal pan-european Constanța – București – Pitești – Sibiu – Nădlac”, a declarat demnitarul, duminică.

Ce a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, despre Inelul de Centură al Capitalei

„Inelul de Centură al Capitalei are 102 km, cu cele două sectoare. Sectorul de sud, cu trei tronsoane, are 52 km. În această perioadă, tronsonul I are termen de predare a proiectului tehnic şi vom emite termenul de începere a lucrărilor până la sfârşitul anului. La tronsonul II am început lucrările pe o secţiune şi vom da ordine de începere şi pe diferenţa de 14 km. Din păcate, pe tronsonul III antreprenorul nu a predat proiectul la timp, i-am aplicat o penalitate şi sperăm să se trezească. Sper să avem toate cele trei tronsoane în lucru până la sfârşitul acestui an”, a explicat Lucian Bode, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, pentru cei 50 km din Sectorul de nord al Autostrăzii de Centură a Capitalei, toate cele trei tronsoane se află în faza de contestaţii.

„În ceea ce priveşte Sectorul de nord, cu cei 50 de km, avem un tronson pentru care am semnat contractul de proiectare şi execuţie şi trei tronsoane licitate, dar care se află în perioada de contestaţii, din păcate. Noi ne-am propus ca, până în 2023, Inelul de Centură al Bucureştiului să fie finalizat ca parte componentă a Constanța – București – Pitești – Sibiu – Nădlac", susține Lucian Bode.

CNAIR anunța, la începutul lunii octombrie, că Asocierea S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. – S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. a câştigat licitaţia pentru contractul de proiectare şi execuţie a Lotului 2 din Autostrada de Centură Bucureşti - Sector Centura Nord.

„Vineri, 09.10.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului de "Proiectare şi Execuţie Autostrada de Centura Bucureşti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 2: km 20+000-km 39+000", în lungime de 19 km. Ofertantul desemnat câştigător este asocierea S.C. SA&PE Construct S.R.L. – S.C. Spedition UMB S.R.L. – S.C. Tehnostrade S.R.L., cu preţul de 831.920.653,34 lei fără TVA", transmitea CNAIR, printr-un comunicat de presă.

Potrivit precizărilor făcute de reprezentanții CNAIR pentru B1.RO în finalul verii, noua centură a Capitalei „este împărțită în mai multe loturi. Sunt prevăzute stadii diferite. (...) Este un proiect mai mare care are și segmente mai vechi, precum pasajul de la Domnești”.