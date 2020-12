Lucian Bode, noul ministru de Interne: Vreau o prezență în teren cât mai eficientă. Scopul nostru nu e să sancționăm cetățenii, ci să limităm răspândirea coronavirusului

Lucian Bode a preluat, joi dimineață, conducerea Ministerului de Interne de la Marcel Vela. Cu această ocazie, el a declarat că va continua toate proiectele de reformă demarate de predecesorul său. Bode l-a felicitat pe Vela pentru munca depusă în această perioadă dificilă determinată de epidemia de coronavirus.

Lucian Bode a declarat apoi că a solicitat structurilor Ministerului o prezență consistentă în teren nu pentru ca românii să fie amendați, ci pentru ca riscul de răspândire a coronavirusului să fie pe cât posibil limitat.

„I-am mulțumit domnului Vela pentru activitatea sa. A condus un minister greu, într-o perioadă complicată. Cunosc detalii și situații prin care au trecut Vela și echipa sa, în starea de urgență și alertă. Ne dorim să trecem repede de această perioadă complicată. Suntem în stare de alertă și, în acest condiții, le-am transmis șefilor de structuri din MAI că sunt interesat de o prezență în teren cât mai eficientă în perioada sărbătorilor, pentru că vreau ca românii să se simtă cât mai în siguranță.

Scopul nostru nu e să sancționăm cetățenii, ci să limităm răspândirea virusului.

Am mai spus că vreau cât mai rapid o echipă funcțională la MAI. Voi continua toate proiectele de reformă demarate de Vela, mă refer și la ocuparea prin concurs a posturilor. Suntem implicați în campania națională de vaccinare și le-am cerut colegilor să depună toate eforturile pentru reușita aceste campanii”, a declarat Lucian Bode.

Știre în curs de actualizare

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.