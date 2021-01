Lucian Bode: Peste 1.000 de secţii de poliţie sunt cu toaleta în fundul curţii şi 178 sunt fără toaletă (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat că peste o mie de secţii de poliţie din mediul rural au toaleta în curte, iar 178 n-au nici măcar atât. În acest context, el a precizat, pentru B1 TV, că Ministerul pe care îl conduce va accesa fonduri europene, mai precis 1,25 miliarde de euro, pentru reabilitări de imobile şi dotări.

„Vrem să reabilităm 64 de clădiri ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Apropo de secţii de poliţie: avem 2.800 de secţii de poliţie în mediul rural, din care peste o mie de secţii de poliţie sunt cu toaleta în fundul curţii şi aproape două sute, mai exact 178, sunt fără toaletă. Aceasta este situaţia la acest moment şi atunci este anormal să ai fonduri europene la dispoziţie pentru modernizarea acestor clădiri şi să nu le foloseşti”, a declarat Lucian Bode, pentru B1 TV.

Ministrul a spus apoi că din banii europeni vor fi cumpărate noi elicoptere, sute de ambulanţe și mașini de pompieri și vor fi construite peste o sută de unităţi de pompieri în mediul rural.

Bode a mai afirmat că Ministerul și-a propus relocarea Spitalului Gerota și construirea unuia nou pe un teren al Academiei de Poliţie.

În total, Ministerul de Interne va accesa 1,25 miliarde de euro din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

