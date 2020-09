Lucian Bode: Proiectele de infrastructură feroviară înregistrează mari întârzieri. România a pierdut fonduri europene de 320 de milioane de euro din cauza blocajelor în instanţă

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, marți, că România a pierdut, până la sfârşitul anului trecut, fonduri europene nerambursabile de 320 de milioane de euro alocate prin programul Connecting Europe Facility, pentru cele trei secţiuni de cale ferată dintre Braşov şi Sighişoara. Declarația a fost făcută la semnarea contractului ”Reabilitare linie de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160km/h, secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunea 2 Apața-Cața”. Bode a precizat că pentru această subsecțiune au existat 22 de termene de judecată până la semnarea contractului.

Lucian Bode: Proiectele de infrastructură feroviară din România înregistrează mari întârzieri

„Apropo de blocajele în instanţă, am verificat, de curiozitate, ştiind că semnăm astăzi acest contract, cât a trecut din momentul în care am dat acordul procedurii şi până în momentul în care am semnat contractul. Pe secţiunile 1 şi 3, din iulie 2018, când s-a emis raportul procedurii, până în februarie 2020, am avut 14 termene în instanţă. Pe secţiunea 2, de care vorbim astăzi, între ianuarie 2019, când a fost emis raportul procedurii, şi iulie 2020, am avut 22 de termene în instanţă”, a declarat ministrul Transporturilor, citat de Agerpres.

Efectul acestor blocaje în instanțe a fost reducerea accesării de către România a fondurilor europene.

„Acest lucru, dincolo de întârzierile în modernizare, a însemnat din păcate pentru România reducerea fondurilor europene disponibile prin Connecting Europe Facility. Prin CEF am avut o dezangajare de 320 de milioane de euro. România a pierdut 320 de milioane de euro din cei 1,1 miliarde de euro alocaţi pentru cele trei secţiuni prin CEF. Din păcate acesta este tabloul infrastructurii feroviare la sfârşitul anului trecut în ceea ce priveşte Coridorul IV feroviar Pan-European”, a declarat Bode.

El a explicat că, în prezent, doar 360 de kilometri au fost modernizaţi din acest coridor feroviar paneuropean care leagă Constanţa de Curtici.

„Proiectele de infrastructură feroviară din România înregistrează din păcate mari întârzieri în implementare. Deşi avem o reţea extinsă de cale ferată - 11.000 de kilometri - una dintre cele mai extinse la nivel european, ea nu a fost din păcate eficient gestionată”, a mai declarat ministrul liberal al Transporturilor.

Ludovic Orban: Obiectivul nostru e să reabilităm toate traseele importante de cale ferată

La semnarea contractului a participat și premierul Ludovic Orban. Acesta a declarat că Gvernul se va folosi de banii europeni pe care îi va primi România pentru a reabilita toate traseele importante de cale ferată.

„Mă bucur să fiu prezent aici, pentru că e un moment extrem de important. E vorba de o modernizare a căii ferate la standarde europene, cu viteze de deplasare de până la 160 de km/h pentru transportul de persoane și până la 120 de km/h pentru transportul de marfă. E un tronson extrem de complicat acesta, cu o valoare mare. Vom profita de finanțările masive de care va beneficia România și obiectivul nostru e să reabilităm toate traseele importante de cale ferată”, a declarat Orban.