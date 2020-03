Lucian Bode: România ia în calcul atacarea Pachetului Mobilitate 1 la Curtea de Justiţie a UE. Adoptarea Pachetului, un dezastru pentru industrie (VIDEO)

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a avertizat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că intrarea în vigoare a Pachetului Mobilitate I ar fi un dezastru pentru industria românească.

Una dintre măsurile contestate de nouă state din blocul comunitar, printre care și România, este obligativitatea ca, o dată la opt săptămâni, camioanele să se întoarcă în țările de origine.

”Pe 20 decembrie anul trecut a fost negociat acel compromis între președinția finlandeză și Parlamentul European și aprobat pe fond acest pachet, cu nouă voturi «împotrivă», inclusiv votul României.

La Consiliul din 20 februarie a fost aprobat formal, în primă lectură, acest pachet. Au fost nouă voturi «împotrivă», inclusiv votul României. România a informat la acel Consiliu că votează «împotrivă», accentuând că textul îi discriminează din punct de vedere geografic pe operatorii de transport din statele periferice membre ale UE și îi dezavantajează în competiția de pe piața internă. (...) Întoacerea forțată a camioanelor și a șoferilor afectează atât libertatea fundamentală de a furniza servicii, cât și libertatea de mișcare a lucrătorilor. Tehnic, la opt săptămâni, camionul trebuie să se întoarcă în statul de origine, sub sancțiunea pierderii licenței”, a declarat Lucian Bode.

Astfel, ministrul a precizat că dacă nu se va reuși modificarea prevederilor acestui pachet, statele cele mai afectate iau în calcul inclusiv atacarea acestuia la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

”Dacă toate merg așa cum își dorește majoritatea, se va publica Pachetul Mobilitate undeva în iulie 2020. Noi am spus foarte clar că nu ne dorim adoptarea acestui pachet. Măsurile reglementate vor duce la scăderea competitivității sectorului de transport și a economiei, în general. Am atras atenția că unele măsuri introduse în acest pachet legislativ nu au făcut obiectul niciunei evaluări de impact. (...)

Cu amendamentele pe care le vom depune în Parlament sperăm să modificăm acest pachet. Dacă nu, ultima formă de a stopa aplicarea acestui pachet este atacarea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a declarat ministrul interimar al Transporturilor.

În acest context, Bode a susținut că o soluție ar fi aceea ca europarlamentarii români să adopte o poziție comună și să promoveze un amendament în Legislativul european.

”Mi-aș dori ca toți europarlamentarii români, indiferent de familia politică la care sunt afiliați, să încerce să promoveze un amendament în Parlamentul European pentru că în momentul în care vom adopta în Parlamentul European un text diferit de textul inițial adoptat în Consiliu, atunci este obligatoriu, pe procedurile europene, să renegociem.

Dacă trece această obligație de întoarcere a camioanelor în statele membre, o dată la opt săptămâni, sancțiunea este pierderea licenței. Ar fi foarte trist să se întâmple lucrul acesta, ținând cont de faptul că pierderile pentru România ar fi uriașe. Vorbim de 5,9 miliarde de euro, bani încasați din serviciile internaționale de transport marfă. Sunt 60.000 de camioane care acum vin o dată pe an în România. Avem un raport Eurostat care spune că 20% dintre camioanele care se întorc o dată pe an în statul membru se întorc goale. Ce se va întâmpla când vor fi obligate să vină o dată la opt săptămâni? (...) Ar fi un dezastru pentru industria românească”, a mai spus Lucian Bode.

