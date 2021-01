Lucian Bode: România trebuie să devină cât mai curând membră a spațiului Schengen

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, susține că România trebuie să beneficieze cât mai curând de drepturile pe care le are orice stat membru Schengen, așa cum a precizat pe contul său de Facebook. Totodată, la reuniunea Consiliului informal Justiţie şi Afaceri Interne, Bode susține că a solicitat accelerarea discuțiilor în acest sens.

„România trebuie să devină cât mai curând membră a spațiului Schengen! Suntem pe deplin pregătiți pentru acest pas. Am participat astăzi, în calitate de ministru al Afacerilor Interne, la Consiliul informal Justiție și Afaceri Interne - secțiunea afaceri interne - în format videoconferință, organizat de Președinția portugheză a Consiliului Uniunii Europene. Cu această ocazie, am subliniat importanța temelor propuse și am salutat abordarea Președinției portugheze pentru continuarea discuțiilor.

În acest cadru, am ținut să subliniez importanța contribuției României la eforturile comune pentru gestionarea migrației, prin participarea consistentă la activitățile Agenției FRONTEX, prin acțiunile de relocare a persoanelor aflate în nevoie de protecție internațională ca urmare a misiunilor de căutare și salvare din Marea Mediterană, respectiv prin inițierea unor documente de cooperare bilaterală cu statele aflate în prima linie în ceea ce privește presiunea migratorie.

Deși România a participat până în prezent la toate mecanismele UE de împărțire a responsabilității, îndeplinind cu succes toate obligațiile, țara noastră nu beneficiază deocamdată de drepturile aferente unui stat membru Schengen. În aceste condiții, am atras atenția asupra faptului că, pentru a atinge un echilibru just între drepturi și obligații în interiorul Uniunii Europene, România trebuie beneficieze cât mai curând de drepturile pe care le are orice stat membru Schengen.

Românii trebuie să știe că aderarea la spațiul Schengen este un obiectiv major pentru care România a depus eforturi considerabile și a făcut investiții semnificative. Astfel, am solicitat accelerarea discuțiilor privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, invocând totodată importanța unei perspective realiste asupra calendarului de aderare”, a scris Lucian Bode pe Facebook.