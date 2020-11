Lucian Bode: România trebuie să investească 72 de miliarde de euro în infrastructura de transport, în următorii 10 ani (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat joi seară, pentru B1 TV, că România are nevoie de 72 de miliarde de euro pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport din Planul național de relansare economică. El a mai precizat că planul va trebui respectat, indiferent cine vine la guvernare după alegerile parlamentare din 6 decembrie.

Ministrul Transporturilor a declarat că Planul național de relansare economică, la care au lucrat liberalii, va trebui respectat și asumat indiferent cine va veni la guvernare după alegerile din 6 decembrie, deoarece este un proiect al României, nu al vreunui partid.

„Noi am venit în fața românilor cu un document public asumat - Planul național de relansare economică. Parte a acestui document e planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, perioada 2020 - 2030.

Noi, la minister, am gestionat acest document și în urma analizei pe care am făcut-o cu specialiștii și prin consultare cu instituții financiare cu mediul academic, cu ONG-uri și sindicate, am ajuns la concluzia că e (...) și un angajament pe care, indiferent cine va veni la guvernare, va trebui să-l respecte, că e angajamentul României, nu al unui partid politic”, a declarat Bode, pentru B1 TV.

