Lucian Bode: Se poate şi în România să finalizăm proiecte de infrastructură de transport înainte de termen

Finalizarea lucrărilor la centura ocolitoare a Bacăului cu un an mai devreme arată că dovedeşte că şi în România pot fi implementate proiecte de infrastructură mare în timp util, precizează Lucian Bode, ministrul Transporturilor.

Miercuri, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis şi a prim-ministrului Ludovic Orban, a fost inaugurată varianta ocolitoare a municipiului Bacău care are în componenţă 17 kilometri la profil de autostradă.

"Mă bucur că în mandatul Guvernului Orban reuşim să dăm în trafic primii kilometri din Autostrada Moldovei. Vorbim de cei aproximativ 17 kilometri la profil de autostradă din varianta de ocolire Bacău. În ceea ce priveşte varianta de ocolire, cu cei aproximativ 31 de kilometri, prin efortul antreprenorului, (...) vorbim de un proiect finalizat înainte de termen, termenul de finalizare fiind ianuarie 2022. Concluzia este doar una: se poate şi în România să finalizăm proiecte de infrastructură de transport înainte de termen", a declarat Lucian Bode.



Ministrul Transporturilor a explicat că proiectul a fost preluat de guvernarea liberală, în noiembrie 2019, la un progres fizic de 27%.

La rândul său, premierul a precizat că guvernarea liberală a reușit să finalizeze construcția, în condițiile în care, la investire acesta se afla la un progres de doar 27%:

“Când am fost investiți ca Guvern de Parlament, progresul fizic era de 27%. Tot cevedeți aici s-a realizat de la 27% în anul de guvernare. Am rezolvat toate problemele care țineau de acord de mediu. În mandatul Guvernului nostru Comisia Europeană a aprobat finanțarea din fonduri europene finanțarea acestui proiect, tocmai pentru că am reușit să realizăm toate documentațiile în conformitate cu exigențele UE”, a declarat premierul Ludovic Orban.