Lucian Bode: Situația juridică a pasajului dintre DN1 și Aeroportul Otopeni, aproape rezolvată. Proiectul merge înainte (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul interimar al Transporturilor, a explicat că situația juridică de la pasajul care leagă DN1 de Aeroportul Internațional „Henri Coandă” este aproape rezolvată, subliniind că proiectul „merge înainte”.

„Am spus-o și aici, la audieri. Mă bucur că am ajuns la un acord de principiu, care va fi parafat, între CFR Infrastructură și proprietarii acelui hotel, astfel că, din acest moment, nu mai avem niciun blocaj în realizarea acestui obiectiv. Toate procesele intentate de către asociația de acolo, cei din zonă, au fost pierdute de către ei. Noi, astăzi, mai avem o problemă de rezolvat a exproprierii acelei locuințe. O vom expropria. Vom plăti prețul corect. Cu hotelul ne-am înțeles, ceilalți au pierdut procesul. Așadar, mergem înainte”, a declarat Lucian Bode, proaspăt avizat pozitiv pentru funcția plină de ministru de către comisiile de specialitate ale Parlamentului.

