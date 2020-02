Lucian Bode: Termenul de achiziționare a celor 35 de termo-scannere pentru aeroporturile din România este 26 februarie (VIDEO)

Termenul pentru achiziționarea celor 35 de termo-scannere pentru aeroporturile din România, cinci pentru Otopeni și câte două pentru celelalte, este 26 februarie, a anunțat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, după reuniunea de luni a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.

„Cele 35 de termo-scannere vor fi achiziționate prin ONAC (n.r. - Oficiul Național de Achiziții Centralizate din subordinea Ministerului Finanțelor Publice) pe 26 februarie, ora 10:30, este termenul pentru primirea și deschiderea ofertelor. Așadar, pe 26, la ora 10:30, vă vom anunța exact ofertele pe care le-am primit, semnarea contractului și termenul de livrare pentru cele 35 - 5 pentru Otopeni și 2 pentru fiecare aeroport, pentru celelalte 15 aeroporturi din România”, a declarat Lucian Bode.

Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență s-a reunit, luni, în condițiile în care temutul coronavirus, care a produs deja mii de decese la nivel global, a ajuns în Italia, țară cu o comunitate extrem de numeroasă de români. (Detalii AICI)

