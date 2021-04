Lucian Bode: Trecerea Poliţiei Judiciare de la MAI la Ministerul Justiţiei este, practic, imposibilă. Ar crea o mare problemă în ambele instituții

Ministrul Internelor, Lucian Bode, spune că trecerea polițiștilor judiciari de la MAI la Ministerul Justiției este aproape imposibilă, o decizie în acest sens generând probleme în ambele instituții. ”60% practic din Poliţia Română ar trebui, conform acestei reglementări, să treacă în subordinea Ministerului Justiţiei”, a precizat Bode, marți, în cadrul unei declarații de presă. Anterior, șeful PNL, Ludovic Orban, declarase că ”Poliţia judiciară (...) trebuie să acţioneze în cadrul instituţional ierarhic, în cadrul Poliţiei”.

Lucian Bode spune că trecerea Poliției Judiciare la Ministerul Justiției este aproape imposibil de pus în practică

"În programul de guvernare este prevăzut preluarea Poliţiei Judiciare de la MAI la Ministerul Justiţiei. În urma unor discuţii pe care le-am avut cu Ministerul Justiţiei, şi noi, şi Ministerul Justiţiei, am ajuns la concluzia că acest lucru este, practic, imposibil. Vorbim de peste 28.000 de poliţişti de Poliţie Judiciară din cei 48.000 de poliţişti cât are Poliţia Română astăzi, 60% practic din Poliţia Română ar trebui conform acestei reglementări să treacă în subordinea Ministerului Justiţiei, ceea ce ar crea o mare problemă în MAI şi o problemă la fel de mare în Ministerul Justiţiei pentru că nu ar putea să îi gestioneze", a explicat Lucian Bode, potrivit News.ro.

Totodată, șeful MAI a spus că ”ar fi nevoie să avem un ghid al poliţistului de poliţie judiciară astfel încât să ştii, dacă din cei 28.000 de poliţişti de poliţie judiciară doresc să ajungă la DNA o mie, din cei o mie pot fi selectaţi cei 50-150 de câţi are nevoie această structură de elită”.

Ministrul Justiției, Stelian ion, a declarat marți că sunt în desfășurare discuții cu privire la o eventuală trecere a Poliției Judiciare la Parchete.

”Eu am discutat foarte bine la telefon şi ne-am întâlnit de foarte multe ori cu domnul ministru Lucian Bode, purtăm această discuţie în continuare. Am spus că este în programul de guvernare şi, de asemenea, în funcţie de ce informaţii şi puncte de vedere vom primi de la Parchetul General, vom găsi o cale de mijloc astfel încât programul de guvernare să fie pus în aplicare, adică să existe o astfel de detaşare a poliţiştilor din Poliţia judiciară la Parchete, mai largă decât ce e acum în lege, dar astfel încât să nu fie afectată activitatea Poliţiei. Deci, e o discuţie care are loc în continuare”, a spus Stelian Ion.