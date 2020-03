Lucian Heiuș, propus pentru Finanțe, avizat negativ în comisii cu voturile USR: „Sunt eminamente politice, nu au nicio legătură cu prestația unui ministru” (VIDEO)

Lucian Heiuș, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor, a fost avizat negativ de comisiile de specialitate din Parlamentul României. Parlamentarii USR sunt cei care au votat pentru respingerea sa, în timp ce legiuitorii din PSD au preferat să se abțină.

„Într-adevăr, am avut 15 voturi pentru, 3 împotrivă din partea USR și abțineri din partea PSD. Cred că este un rezultat al activității pe care am avut-o în Comisia de buget-finanțe în acești trei ani de zile, în care recunosc că am lucrat foarte bine, chiar dacă de multe ori părerile noastre au fost contrare. Discuțiile pe care le-am avut cu cei din PSD au fost bazate pe argumente, pe soluții și e posibil că domniile lor n-au putut să mă voteze. Atunci au mers pe această abținere”, a declarat Lucian Heiuș, după ieșirea de la audierea parlamentară.

Întrebat de ce crede că nu a reușit să îi convingă pe cei din USR, Lucian Heiuș a răspuns: „Trebuie să fim toți realiști. Voturile din comisie sunt eminamente politice. Din păcate, nu au nicio legătură nici cu prestația unui ministru, nici cu programul de guvernare. Sunt decizii politice pe care partidele le iau la un moment dat, de a susține sau de a nu susține un candidat. Este ceva normal, respect votul și părerea fiecăruia dintre parlamentarii acestei comisii. Aștept votul de învestitură în plen. În final, acela este cel care contează”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.