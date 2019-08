Lucian Iliescu (PMP), despre INTERZICEREA mașinilor poluante în Capitală: Este o inițiativă a mea, dar acum un an și jumătate mi s-a spus că este EXCLUS să se implementeze, că SE PIERD VOTURI (VIDEO)

Propunerea primarului general Gabriela Firea cu privire la introducerea de taxe pentru mașinile poluante care tranzitează Bucureștiul nu este una nouă.

Senatorul PMP, Lucian Iliescu, a amintit, în cadrul emisiunii Talk B1, că el este cel care, în urmă cu circa un an și jumătate, a venit cu această idee, dar a fost total respinsă de reprezentanții Primăriei Capitalei.

DECIZIE DE ULTIMĂ ORĂ! METODA PRIN CARE MIHAI CONSTANTINESCU VA FI SCOS DIN COMĂ, DE CĂTRE MEDICI. NU E GLUMĂ!

„Cu un ochi plâng, cu unul mă bucur. Este o inițiativă a mea, pe care am început-o acum un an și jumătate, iar la vremea respectivă mi s-a spus că este exclus să se facă așa ceva, nu ne vor mai vota cetățenii. Am zis ‘’bine, dar o updatez”. Inițial am vrut ca autovehiculele non euro 1 și 2, timp de un an de zile, 2018-2019, la 1 ianuarie 2019 să le scoatem definitiv din Capitală. Mi s-a spus că NU. Am bătut la toate birourile Primăriei, de la Mediu până la Juridic.

ȘOC ȘI GROAZĂ ÎN SHOWBIZ! ANDREEA MARIN, IMAGINI DE COȘMAR! A INTRAT ÎN DEPRESIE ȘI S-A GÂNDIT CHIAR LA SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

Eu am depus la Consiliul General acest proiect. Apoi am zis să dăm 1.000 de euro tututor celor care dau o astfeld e mașină la schimb. Acest proect s-a luat și s-au dat vouchere. Am propus și ca supermarketurile să fie aprovizionate noaptea”, a spus senatorul Lucian Iliescu.