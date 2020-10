Lucian Romașcanu: Aducerea specialiștilor în PSD nu e o strategie de imagine. Vom avea niște liste cu profesioniști din toate domeniile (VIDEO)

Lucian Romașcanu a explicat, joi, în direct pe B1 TV, că Marcel Ciolacu și echipa de conducere a social-democraților și-au asumat o viziune, pe care au prezentat-o la Congresul formațiunii și care înseamnă „noutate, competență, fără probleme penale, deschidere către Europa și către parteneriatele euroatlantice”. Senatorul susține că aducerea în PSD a unor persoane precum Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, sau Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, „nu este o strategie de imagine”.

