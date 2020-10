Lucian Romașcanu: Când se decide data alegerilor n-ar trebui să existe alte interese decât cele privind sănătatea publică. Toate forțele politice trebuie să se așeze la masă și să decidă cum e mai bine (VIDEO)

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a explicat că alegerea unei date pentru desfășurarea alegerilor generale trebuie să se facă în concordanță cu „situația de fapt în ceea ce privește pandemia”. Demnitarul social-democrat a subliniat că un eventual consens „trebuie să fie înspre sănătate, și nu înspre alegeri cu orice preț”.

