Lucian Romașcanu: Credem că și USR va vota moțiunea de cenzură pe care o va depune PSD în august. Să sperăm că de această dată Victor Ponta va face ce zice (VIDEO)

PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului Orban în luna august, indiferent dacă va fi prelungită starea de alertă sau nu. Anunțul a fost făcut de senatorul Lucian Romașcanu, purtătorul de cuvânt al social-democraților, care este de părere că inclusiv USR va vota pentru a retrage încrederea cu care a fost învestit cabinetul PNL.

