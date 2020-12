Lucian Romașcanu, despre discuțiile liderilor PSD cu George Simion: Sunt întâlniri de tatonare cu toate forțele politice. Nu există intenții de alianțe cu AUR (VIDEO)

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a declarat duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că social-democrații nu au vreo intenție de a face o alinață cu AUR. Precizările social-democratului vin în contextul întâlnirii pe care președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dâncu, a avut-o cu co-președintele AUR, George Simion.

”Din ce știu eu, sunt întâlniri de tatonare cu absolut toate forțele politice. Cu unii reușim, cu alții mai puțin. Nu se discută cu PNL, pentru că PNL și președintele Iohannis, de un an, ne ceartă și ne trimit la colț, uitând că unul din trei români votează cu PSD. Discuții există. Din ce am înțeles, a fost o discuție tehnică a domnului Dâncu privind un sondaj. Cert este că nu există intenții de alianțe cu AUR. Există posibilitatea unui guvern minoritar, susținut inclusiv de AUR, un guvern minoritar al PSD”, a declarat Romașcanu.

Referitor la negocierile dintre partidele de centru-dreapta care aau avut loc în acest final de săptămână pe tema formării unei coaliții guvernamentale și a unei majorități parlamentare, Lucian Romașcanu a susținut că președintele Klaus Iohannis trebuia să dea prima șansă PSD.

”Normal era să dea prima șansă PSD, să strângă o majoritate pentru un guvern și după aia, dacă nu reușea PSD în zece zile, să meargă mai departe. Nu știu să existe o intenție de alianță cu AUR. În acest moment, jocul îl face președintele și așteptăm să vedem ce se întâmplă mâine. Măcar ne-a chemat primii la Cotroceni. Noi putem face un guvern minoritar. Ideea e să ți se dea posibilitatea de a nominaliza prim-ministrul care să meargă după aceea în Parlament și să strângă voturile necesare pentru acest tip de guvern”.

Totodată, senatorul social-democrat a precizat că din punctul de vedere al formațiunii din care face parte, ”un guvern de uniune națională cred că ar fi singurul legitim” în acest moment.Au dat peste un aeroport părăsit acum 50 de ani. Au controlat zona şi... uluitor ce au mai găsit

”Declarațiile PSD sunt ferme. Nu vom susține niciun fel de guvern al PNL, dar un guvern de uniune națională cred că ar fi singurul legitim într-o perioadă de asemenea criză sanitară și economică, în contextul în care perioada are nevoie de toate resursele, și umane, și politice încât să trecem peste acest hop”, a mai spus Lucian Romașcanu.

Despre un astfel de guvern a vorbit duminică seară și liderul PSD, Marcel Ciolacu, care a precizat că o altă variantă luată în calcul de social-democrați este cea a unui cabinet minoritar. În oricare dintre situații, PSD-iștii își doresc ca ei să dea viitorul premier, în persoana lui Alexandru Rafila.

Referindu-se și la discuțiile dintre Vasile Dâncu și George Simion, Marcel Ciolacu a precizat că social-democratul nu a avut un mandat de la partid pentru a negocia ceva cu liderul AUR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.