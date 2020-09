Lucian Romașcanu, despre noul an școlar: Guvernul nu a anunțat decât că pasează responsabilitatea, nu și finanțele către autoritățile locale. Au dat ordine, nu și resurse (VIDEO)

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a vorbit despre debutul noului an școlar în contextul epidemiei de COVID-19, joi seară, în direct pe B1 TV, și susține că „Guvernul nu a anunțat decât că pasează responsabilitatea, nu și finanțele către autoritățile locale”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.