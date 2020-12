Lucian Romașcanu: Propunerea lui Florin Cîțu ca premier este foarte, foarte rea (VIDEO)

Lucian Romașcanu, senator PSD, a declarat, miercuri seară, în cadrul Talk B1, moderată de Tudor Mușat, că propunerea PNL, de a-l pune premier pe Florin Cîțu este una „foarte, foarte rea”.

„Propunerea lui Florin Cîțu ca premier este foarte, foarte rea. Adică, domnul Sighiartău și tot Partidul Național Liberal, care va ieși să vorbească acum, îi va găsi toate meritele din lume, dar este o evidență faptul că a avut trei moțiuni, două simple și una de cenzură, a avut posibilitatea să fie prim ministru și a plecat din Parlament cu 10 minute înainte, a avut onoarea să conducă Ministerul de Finanțe și ne-a împurumutat cu 30 de miliarde și a pierdut vreo 6 triliarde la PIB. Mai are una alta pe care trebuie să le spună organele de specialitate, nu eu. Într-un cuvânt, din punctul de vedere al nominalizării este un eșec pentru PNL și pentru liberalismul românesc, pentru că a-l considera pe Cîțu liberal este o extindere a termenului. Concluzia cea mai tristă, pe care vrea PNL-ul să ne-o confirme cu fiecare nominalizare pe care ne-o face, este că nu au resurse. Nu au resurse pentru Primăria Capitalei, nu au resurse pentru premier. Lucrul e foarte grav și, din păcate, în momentele astea în care ar fi trebuit să fie cineva care înțelege și cu sănătatea, și cu economia altfel de a te împrumuta, ne trezim cu domnul Cîțu. E o dezamăgire”, a afirmat acesta.

