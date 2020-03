Lucian Romașcanu (PSD), despre poluarea din Capitală: Lucrurile sunt foarte grave din punct de vedere al reacției (VIDEO)

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a susținut, miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referindu-se la recordul de poluare înregistrat recent în Capitală, că ”lucrurile sunt foarte grave din punct de vedere al reacției” autorităților.

„Din punct de vedere al monitorizării poluării, lucrurile sunt foarte grave din punct de vedere al reacției. Faptul că domnul ministru al Mediului a spus că a aflat întâmplător de pe Facebook, la 5 dimineața, când există oameni care ar trebui să moonitorizeze lucrul ăsta și să-i dea măcar un telefon sau un SMS...

În al doilea rând, sunt foarte multe atribuții în zona guvernamentală și destul de limitate în zona Primăriei. Există ELCEN, există 118 instituții care dețin autorizații de ardere a deșeurilor, există gopi unde se ard deșeuri neautorizat. Dacă nu se face un efort comun să se identifice, să se pună la punct, într-un final, modul de abordare a acestei poluări, lucrurile vor merge din rău în mai rău.

Înțeleg că ceea ce s-a întâmplat acum a fost un accident, dar există depășiri constante la nivelul Capitalei”, a spus Lucian Romașcanu.

Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că reprezentanții instituției pe care o conduce iau în calcul mai multe piste, în privința recordului de poluare care a fost înregistrat pe 1 și 2 martie în București. (Detalii AICI)

