Lucian Romașcanu (PSD) îi răspunde premierului Lucdov Orban: DNA trebuie să se ocupe și de furăciunile PNL. Curtea de Conturi a publicat un raport extrem de critic la adresa guvernării (VIDEO)

Purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a declarat, luni, pentru B1 TV că premierul Ludovic Orban nu trebuie să uite că liberalii sunt la conducere acum, iar neregulile raportate de Curtea de Conturi sunt din mandatul PNL. Afirmația acestuia vine după ce prim-ministrul a spus că denunțul depus de PSD la DNA cu privire la trecerile unor membrii ai partidului condus de Marcel Ciolacu în barca liberalilor este o “bazaconie”.

PSD a depus un denunț la DNA, după ce Curtea de Conturi a publicat un raport extrem de critic la adresa guvernării. În acest context, Lucian Romașcanu a spus, luni, pentru B1 TV că procurorii anticorupție trebuie să se ocupe inclusiv de neregulile comise de cei aflați la guvernare.

Afirmația acestuia vine după ce Ludovic Orban a declarat că nu se teme de plângerea penală anunțată de PSD împotriva împotriva reprezentanților liberali din Guvern, care sunt acuzați că îi șantajează pe primarii social-democrați să treacă la PNL.

“Ce pot să zic? Domnul prim-ministru probabil că era sub influența emoției când a lansat acest enunț. DNA trebuie să se ocupe de ceea ce trebuie să se ocupe, sigur că se ocupă și de furăciunile PNL. Domnul Orban a uitat că PSD nu mai e la guvernare de ceva vreme și că dumnealor au o grămadă de probleme, inclusiv penale. Curtea de Conturi a publicat un raport extrem de critic la adresa guvernării, iar faptul că PSD are mulți primari în anumite zone este rezultatul strict al alegerilor, că spunea de fieful domnului Ciolacu la Buzău, de unde și eu sunt senator, în 2016 am câștigat 77 de primării din 87. Au fost câștigate la vot. Nu a existat traseism, nu a existat nimic. Faptul că un primar sau altul alege să candidează pe o listă sau alta este, din păcate, posibil datorită inexistenței unei legi care să oprească migrația, dar a face șantaj, a folosi influența aparatului de stat care stă la dispoziție pentru a convinge primari să se mute în partidul tău, asta este penal. DNA va decide în consecință”, a spus Lucian Romașcanu.

Întrebat de realizatoarea B1 TV, Aneta Sângeorzan, dacă PSD are dovezi că liberalii i-au șantajat pe membrii social-democrați care au schimbat barca înainte de alegerile locale din 27 septembrie, Lucian Romațcanu a spus că “în primul rând, nu este vorba despre toți. În al doilea rând, au existat declarații publice ale dumnealor, există înregistrări, există probe care vor fi puse la dispoziția DNA și pe care le va folosi așa cum știu dumnealor să le folosească. Sigur că instanța trebuie să se pronunțe. Noi trebuie să avem dovezi rezonabile pentru a susține această plângere penală, pentru că, altfel, nu o făceam. Noi nu suntem în situația în care sunt domnul Orban și PNL, care au abuzat de plângeri penale când n-a fost cazul, așa cum au dovedit instanțele”.

Purtătorul de cuvânt al PSD a insistat că unii colegi, care nu au cedat presiunilor, au povestit că liberalii i-au șantajat. Totuși, Romașcanu a precizat că nu există dovezi în acest sens.

“Nu. Nu avem din partea foștilor colegi că s-a întâmplat așa. Ceva avem din partea actualilor colegi, care nu au cedat acestor presiuni, dovezi că acest lucru s-a întâmplat. Repet, nu este o chestie pe care noi s-o spunem ca fiind generală. Sunt oameni care decid să meargă într-o parte sau în alta a spectrului politic, dar când apelezi la șantaj, la influență și la tot ce îți dă statul la dispoziție, pentru a schimba opțiunile unui primar, înseamnă că intri în însăși esența democrației, care înseamnă alegeri libere și libertate de conștiință. Pentru asta am făcut această plângere – repet, nu pentru toți, ci pentru cei care ne-au venit cu dovezi, să ne arate că există îndreptățită o plângere penală”, a spus liderul social-democrat.

Referitor la cum erau șantajați PSD-iștii, Romașcanu a spus că totul a fost scris în plângerea penală pe care au făcut-o la DNA împotriva PNL.

“Este scris și în plângerea penală. Există două variante pe care le-au folosit – cel puțin două. Una este promisiunea de aloca fonduri pentru diverse proiecte locale sau a nu le aloca, care reprezintă un lucru foarte grav. A doua chestiune pe care am aflat-o de la colegii noștri este aceea de a avea controale nejustificate, intense din partea tuturor organelor abilitate ale statului, țintite pe anumite primării. S-a întâmplat în Teleorman, s-a întâmplat în Dâmbovița, s-a întâmplat în foarte multe locuri”,a mai spus Romașcanu.

