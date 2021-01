Lucian Romașcanu (PSD): Îmi doresc să avem o comunicare unică pe subiectul COVID-19. La noi a comunicat și Președintele, și premierul, și toată lumea / Încă nu testăm la nivelul capacității anunțate (VIDEO)

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a vorbit despre situația din spitale, miercuri, în direct pe B1 TV, și s-a arătat de părere că ar fi nevoie ca pe subiectul COVID-19 să existe „o comunicare unică” din partea autorităților. „La noi a comunicat și Președinte, și premier, și ministru, și ne-ministru, și toată lumea, în loc să lași un specialist să spună”, a afirmat social-democratul, adăugând printre altele și că încă nu se efectuează testări pentru depistarea cazurilor la capacitatea anunțată.

Ce a spus senatorul PSD Lucian Romașcanu despre situația din spitale și reacția autorităților la epidemia de COVID-19

„Nu sunt un specialist în această boală, cu atât mai puțin în medicină. Am trecut și eu prin Covid și am văzut exact care sunt simptomele, care sunt opțiunile pe care le am. Ideea este una simplă. Noi am avut o perioadă foarte lungă în care tot ce se trata era Covid. Noi am avut o perioadă în care pacienții cronici aproape că n-au avut acces la sănătate, pentru că toate spitalele care funcționau erau spitale Covid, iar ceilalți – și există declarații publice ale Asociației pacienților cu boli oncologice, ale Asociației pacienților cu boli cardiovasculare, care spuneau că s-a dublat sau chiar triplat mortalitatea din cauza lipsei de acces la servicii. Probabil că în urma acestor semnale puternice din societate s-a decis primirea pacienților cronici pe un fond de lipsă de proceduri, de circuite și așa mai departe, de pază a sănătății lor din partea celor cu care intrau în contact, medici, asistenți și alți bolnavi. Partea de testare, pe care noi am spus de fiecare dată că trebuie să se pună accentul, nu a fost făcută. Noi încă nu testăm la nivelul capacității anunțate, iar lucrurile acestea din nefericire duc la aceste infectări cu Covid ale pacienților care la un moment dat probabil intră în spital fără să aibă această boală”, a declarat Lucian Romașcanu.

Legat de partea de infecții nosocomiale, susține senatorul PSD, lucrurile sunt complicate la nivelul întregii țări.

„Noi avem – am înțeles și eu din discuțiile publice – în spitalele noastre, care sunt destul de vechi, există un tip de saloane, de sectoare de Anestezie Terapie Intensivă care nu sunt conform normelor actuale în vigoare. Nu există paturi individuale în saloane, în rezerve individuale. Nu există camere de presiune negativă care să omoare toți acești germeni. În plus față de asta, pe o stare de imunitate deprimată, infecțiile pe care le porți fără semnalmente, fără simptome pe tine se activează, se acutizează. Lucrurile sunt general valabile. Pot fi cu atât mai grave într-o situație de pandemie, dar tot ce trebuie făcut este un program național de rezolvare a situației din spitale. Acest lucru durează, este foarte scump și toate eforturile din acest moment vedem că sunt date spre Covid. Eu îmi doresc în acest moment în continuare să avem o comunicare unică pe ceea ce privește Covidul. La noi a comunicat și Președinte, și premier, și ministru, și ne-ministru, și toată lumea, în loc să lași un specialist să spună. Lucrurile acestea au dus la neîncrederea pacienților în sistemul medical în acest moment și multe decese au survenit datorită neîncrederii pacientului de a merge în spital chiar cu simptome de Covid sau alte simptome, iar lucrurile acestea trebuie rezolvate prin creșterea credibilității actului medical printr-o comunicare unitară și coerentă”, a mai adăugat senatorul PSD Lucian Romașcanu.