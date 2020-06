Lucian Romașcanu (PSD): Să deschidem spitalele și pentru bolnavii cronici, nu numai pentru cei cu COVID-19. În rândul lor, rata de mortalitate s-a dublat sau chiar triplat (VIDEO)

Senatorul Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al PSD, a reiterat că social-democrații au dat dovadă de responsabilitate pe perioada crizei COVID-19, explicând că au votat două stări de urgență și prima stare de alertă, dar a subliniat că extinderea actualei situații excepționale de pe teritoriul României nu se poate face în orice condiții. Demnitarul a cerut, astfel, deschiderea spitalelor pentru bolnavii cronici, „să renunțăm la această alocare” a unităților spitalicești exclusiv pe criterii de coronavirus.



„Ne întoarcem la partea cu responsabilitatea, pe care marșează foarte tare PNL în acest moment. Nu vreau să uite nimeni că PSD a votat două stări de urgență și prima stare de alertă – și Guvernul Orban, pentru că țara avea nevoie de un guvern, care să emită ordonanțe de urgență și care să poată să conducă. Asta este o probă de responsabilitate, chiar dacă, pentru că discutăm de campanie electorală, poate că ne-a dăunat în fața alegătorilor noștri. Am ales calea responsabilității. În al doilea rând, declarațiile de acum ale președintelui Ciolacu și ceea ce au spus și alți colegi, și spun și eu acum, este că nu votăm o stare de alertă așa – ceea ce a spus și domnul Iohannis astăzi, că o relaxăm, o facem mai moale, ne mai gândim, să fie măști, să fie distanțare. În plus, a fost vorba despre deschiderea spitalelor pentru bolnavii cronici, să renunțăm la această alocare a spitalelor doar pe criterii de COVID-19 – ai COVID-19 trăiești, n-ai COVID-19, te duci acasă”, a afirmat Lucian Romașcanu, joi seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.



Declarația senatorului social-democrat vine în contextul în care Marcel Ciolacu a anunțat că PSD nu va vota pentru prelungirea stării de alertă în forma cerută de președintele Klaus Iohannis, precizând totuși că decizia finală va fi luată abia în viitoarea ședință a Comitetului Executiv intern, ce va avea loc luni.

„Vă spun un lucru extrem de grav, și nu este o declarație politică, s-au făcut niște studii în Regatul Unit, pe care le-a preluat și Asociația Pacienților Oncologici din România, care au arătat că mortalitatea s-a dublat sau s-a triplat din bolile cronice. Noi spunem, hai să facem această stare, care va să vină, cu deschiderea de spitale. Haideți să o facem cu achiziții transparente, haideți să o facem cu un program economic, pe care îl tot așteptăm să vină în față”, a mai declarat senatorul Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al PSD.

