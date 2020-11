Lucian Romașcanu: USR spune că PNL s-a înțeles cu PSD, PNL spune că PSD s-a înțeles cu USR – suntem în plină boală a scenaritei / De 3 săptămâni, Senatul nu funcționează. Veniți, domnilor, la serviciu!

Senatorul PSD Lucian Romașcanu susține că nu există niciun fel de înțelegere între PSD, PNL și USR cu privire la strategia față de legea privind stabilirea datei alegerilor de către Parlament și de organizarea referendumului pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice”. „Suntem în plină boală a scenaritei”, a afirmat social-democratul, care a declarat că, „de trei săptămâni, Senatul României nu funcționează și sunt nenumărate alte legi” ce trebuie dezbătute sau votate, context în care și-a invitat colegii parlamentari la serviciu „ca să ne facem treaba pentru care suntem plătiți”.

Cât despre respingerea cererii de reexaminare a legii privind data alegerilor, deși a afirmat că este „evident” că PSD își dorește acest lucru, el a explicat că demersul ar fi inutil în raport cu o eventuală amânare a scrutinului din 6 decembrie, pentru că nu mai există suficient timp pentru îndeplinirea demersurilor necesare.

Totodată, el a precizat că PSD susține inițiativa „Fără penali în funcții publice”.

