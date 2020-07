Senatorul Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al PSD, a comentat incidentul în care au fost implicați deputații social-democrați Adrian Solomon și Ioan Irinel Stativă, care ar fi insultat un echipa de poliție sesizat de agenții de pază ai unui restaurant de tip fast-food, unde cei doi demnitari ar fi refuzat să poarte mască, deși legea prevede acest lucru atunci când vine vorba de prezența în spații închise.

