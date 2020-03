Lucian Șova (PSD): Orice partid care își asumă să susțină un candidat care ar avea calitatea de penal are de pierdut electoral (VIDEO)

Deputatul PSD Lucian Șova a declarat, marți, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că anunțul făcut de liderul interimar la partidului, Marcel Ciolacu, potrivit căruia Sorina Pintea a fost suspendată din cadrul formațiunii după ce aceasta a fost arestată preventiv, este una conformă cu statutul PSD.

”A fost un anunț, având în vedere că și noi avem în statut o prevedere clară care face trimitere la faptul că cei care sunt sub auspiciile unei hotărâri privative de libertate, chiar și preventive, sunt suspendați din partid de facto. E o consecință statutară, practic nici nu am fi putut să spune altrceva decât scrie în statutul PSD”, a susținut Șova.

”Apropo de inițiativa «Fără penali», eu cred că, fără a discrimina, orice elector are capacitatea să discearnă și cred că orice partid politic care își asumă să susțină un candidat care ar avea calitatea de penal, mai degrabă are de pierdut decât de câștigat electoral. Nu văd de ce am adăuga la Constituție în sensul de a interzice drepturile pe care instanțele le interzic atunci când apreciază că abaterea are semnificație în domeniul public și cu asta basta”, a mai spus Lucian Șova.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marți, că orice social-democrat care este arestat preventiv sau are o condamnare în primă instanță să fie suspendat din partid. (Detalii AICI)