Lucian Viziteu, despre cazul în care Klaus Iohannis va refuza propunerea USR de premier: Vom respecta decizia președintelui (VIDEO)

Lucian Viziteu, primar al orașului Băcau din alianța USR Plus, a declarat, miercuri seară, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că, în cazul în care Klaus Iohannis nu va accepta propunerea USR de premier, partidul va respecta decizia președintelui.

„Vom respecta decizia președintelui, așa cum am făcut de fiecare dată, și vom intra în următoarea etapă, în care, alături de premierul desemnat, vom discuta un program de guvernare”, a afirmat acesta.

Viziteu a adăugat că primul obiectiv al partidului este reformarea statului.

„Primul nostru obiectiv este reformarea statului, în a face un stat mai suplu, un stat mai eficient pentru cetățeni și un stat în care să primeze competența și pofesionalismul și nu partidul din care vi sau grupul de interes din care faci parte”, a spus edilul.

Cât despre portofoliile vizate de USR Plus, Lucian Viziteu a precizat că „asta va fi o analiză după ce vom fi negociat și vom fi agreat cu partenerii întregul program de guvernare. Ne interesează aceste aspecte de politici publice, în primul rând, mai puțin care portofoliu este al USR și care este al PNL. Vom vedea după ce avem un program de guvernare acceptat de toți”.

