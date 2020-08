Lucrările de pe malul lacului Herăstrău continuă, deși instanța a decis că sunt ilegale. Nicușor Dan: Dezvoltatorul sfidează autoritatea statului, pentru că statul este slab (VIDEO)

Lucrările de pe malul lacului Herăstrău continuă, deși instanța a decis că sunt ilegale. Echipele de muncitori au fost și acum pe șantier, deși trebuiau să se oprească încă din luna mai. Au plecat numai după ce au ajuns primele mașini de poliție. Intervenția agenților a venit după numeroase sesizări făcute de reprezentanții societății civile. Nicușor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Generală, a explicat, pentru B1 TV, cum s-a ajuns aici. Acesta a susținut că dezvoltatorul imobiliar sfidează autoritatea statului, pentru că statul este slab: Poliția Locală a Sectorului 1 nu are tragere de inimă să se ocupe de caz, Inspectoratul de Stat în Construcții are puțini oameni, iar aceștia sunt depășiți de volumul de muncă, iar Parchetul General nu acordă suficientă atenție infracțiunilor ce țin de construcții și de păduri.

Dezvoltatorul „sfidează autoritatea statului și autoritatea judecătorească, pentru că autoritatea este slabă. Statul este slab. Aici suntem pe malul salbei de lacuri pe care noi le avem în nordul Bucureștiului și care poate să fie o oportunitate extraordinară pentru București. Mulți am făcut făcut vacanțe în diferite orașe din lume. Peste tot unde e o apă în orașele astea, ea e folosită, iar pentru București, unde oamenii fug în fiecare weekend la mare sau la munte, cine își permite, ar fi o posibilitate de face promenadă, locuri de agrement, piste de biciblete, tot ce înseamnă relaxare.

Procesul ăsta s-a judecat cât încă eram în stare de urgență și ne-am judecat cu judecătorul prin Skype. Toate părțile au intrat prin Skype, că era un proces urgent.

Să construiești după ce instanța te-a suspendat e infracțiune. Prima problemă e că instanța a constatat că autorizația emisă de Poliția Locală a Sectorului 1 e nelegală și prima instituție care trebuia să se ducă acolo pe teren e Poliția Locală Sector 1, care e în subordinea primarului care a dat autorizația nelegală. Atunci el nu are nicio tragere de inimă să pună în executare o hotărâre judecătorească care e pronunțată împotriva șefului direct.

Eu sunt susținătorul ideii că tot ce înseamnă verificarea legalității în construcții trebuie centralizat la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcție, care are o structură cât de cât mai militară față de ce au Polițiile Locale. Plus că în situația asta sunt într-un oarecare conflict.

Inspectoratul de Stat în Construcții are o problemă prin faptul că, deși ar putea trăi din amenzile pe care le dau, ce amenzi dau ei se duc la bugetul de stat și organigrama lor nu e deloc grozavă. Nu au personal suficient. Sunt 2-3 oameni la nivel de București pe ce înseamnă legalitate și ăștia excedați. Pe ce înseamnă rezistență în construcții au 10-15 pe sector.

Ei trebuiau să oprească direct. După vreo două săptămâni s-a dus Poliția Locală Aector 1 la ei și le-a spus să se oprească și au constatat prin proces verbal. S-a oprit câteva zile, apoi s-a revenit. Poliția Locală nu a mai revenit. Sunt vecini care au scris zilnic la Poliția locală.

Veriga cea mai importantă se numește Parchet. Sunt două zone de infracționalitate în România, construcțiile și pădurile, care nu au primit atenția cuvenită din partea Parchetului. E o chestiune de management a ParchetuluI General care trebuie să specializeze oameni care să se ocupe de acest tip de infracțiuni”, a explicat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

O copilă de 13 ani a fost uitată de tatăl ei într-o benzinărie din Austria. Când și-a dat seama ce s-a întâmplat de fapt, A ÎNCREMENIT

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.