Ludovic Orban: Liviu Dragnea este un ciumat pe care nu-l bagă nimeni în seamnă în lumea civilizată și, în niciun caz, la nivel european (VIDEO)

Liderul PNL, Ludivic Orban, a declarat joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că Liviu Dragnea încearcă acum să joace cartea discursului antieuropean pentru că, în acest moment, el nu reprezintă nimic în Europa.

”Părerea mea este că Dragnea încearcă să realinieze PSD-ul pe un discurs antieuropean, anticapitalist și cred că o face în mod deliberat, o face în scop politic-electoral și o face și pentru faptul că el astăzi nu mai reprezintă nimic, el nu e nimeni. Socialiștii europeni au drept candidat la președinția Comisiei Europene pe Frans Timmermans, care este oficialul din Comisia Europeană care a fost mai critic față de Dragnea și față de guvernarea PSD-ALDE decât a fost președintele Comsiei Europene, Jean-Claude Juncker care e din PPE.

El (Liviu Dragnea - n.r.), în momentul de față este zero barat, este paria, este un ciumat pe care nu-l bagă nimeni în seamnă în lumea civilizată și, în niciun caz, la nivel european”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.