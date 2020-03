Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seară, la finalul negocierilor purtate de liberali cu reprezentanții partidelor parlamentare în vederea constituirii unei majorităţi pentru susţinerea Guvernului Cîţu că este neplăcut surprins de decizia Birourilor Permanente Reunite de a sabili calendarul audierii miniștrilor, dar nu și data ședinței de plen în care ar urma să fie votat noul Cabinet.

”Am demarat rundele de negocieri cu formațiunile politice parlamentare, cu grupurile parlamentare, în încercarea de formare a unei majorități, de a ne asigura că se vor derula procedurile în conformitate cu Constituția României și cu prevederile regulamentului Camerelor comune.

Am avut discuții grupul minorităților, cu reprezentanții USR, cu cei ai UDMR și cu cei ai Pro România. În cursul zilei de mâine (marți - n.r.) vom continua aceste discuții. (...)

Sunt profund neplăcut surprins de decizia Birourilor Permanente Reunite prin care s-au stabilit numai zilele de audiere în comisii a candidaților de miniștri și nu s-a stabilit și data plenului, deși prounerea noastră foarte clară a fost aceea de a se face audierea în comisii, iar ulterior plenul să aibă loc cât mai repede, propunerea noastră fiind să aibă loc fie joi, fie lunea viitoare”, a spus Ludovic Orban.

În acest context, liderul liberal i-a acuzat pe social-democrați că încearcă să tergiverseze procedurile constituționale.

”Eu nu îmi aduc aminte ca vreo decizie a Birourilor Permanente Reunite să nu se stabilească în calendarul procedurii de învestire data reuniunii plenului. Acest lucru îmi indică faptul că majoritatea PSD din Birourile Permanente Reunite încă este cantonată într-o atitudine iresponsabilă de boicot, de tergiversare și de blocare a procedurilor constituiționale”, a mai spus șeful PNL.

Întrebat de poziție vor adopta parlamentarii PNL la votul de învestitură, Ludovic Orban a răspuns: ”Va fi o poziție corectă, în conformitate cu prevederile Constituției și cu regulamentul Camerei. Spre deosebire de chiulangiii din PSD, parlamentarii PNL vor participa la învestirea Guvernului. Am încredere în discernământul parlamentar al PNL. La fiecare procedură votăm cum considerăm că este normal și firesc. Nu au fost consultări de imagine, au fost foarte serioase”.

