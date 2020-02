Orban a explicat conținutul Ordonanțelor de Urgență: „Am cumpănit fiecare OUG. Nu știam că o să cadă Guvernul, dar paza bună trece primejdia rea” (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul desemnat, a explicat, pentru B1 TV, ce conțin o parte dintre cele 25 de Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvern marți, în ajunul trecerii moțiunii de cenzură. „Nu știam că o să cadă Guvernul, dar paza bună trece primejdia rea”, a ținut să precizeze liderul PNL.

„Încep cu OUG care permite achiziționarea prin procedură rapidă a tuturor materialelor și echipamentelor pentru prevenirea și combaterea coronavirusului. La momentul la care au apărut știrile despre virus, la rezervele de stat situația stocurilor era zero. Zero stocuri. Vom pubica mâine și vom demara de urgență toate procedurile simplificate pentru a achiziționa tot ce e important mai ales pentru prevenire. Aici să zică PSD-iștii că nu e necesar...

Au fost două OUG în domeniul Educației. CCR a decis, la începutul lui decembrie, că e neconstituțional un articol care se referă la decontarea navetei școlare. Nu se mai putea deconta naveta școlară. Am emis OUG ca să permitem decontarea pentru elevi. Să nu facem așa ceva? Era obligatoriu! Dacă intra în Parlament, cine știe când ieșea.

Al doilea act normativ, tot în Educație, e legat de programul pilot adresat către 65.000 de elevi, care asigură masă caldă în școală. Noi vrem să generalizăm acest sistem, să terminăm odată cu laptele și cornul. Trebuie să ajungem să avem program de afterschool.

Avem 4 OUG-uri în domeniul fondurilor europene. Prima conține măsuri pentru a asigura finalizarea programului de extindere a rețelelor de apă caldă și canalizare. În 7 județe e riscul să nu se finalizeze aceste proiecte nici în 2020, din diverse motive, și a trebuit chiar să alocăm sume suplimetare, pentru că au crescut unele costuri. Dacă un singur proiect nu e finalizat, România va fi obligată să dea înapoi către Comsiia Europeană toată suma. Și așa ei ne-au aceptat fazarea, nu mai e posibiolitatea de prelungire. Până pe 31 decembrie lucrările pot fi terminate, că de asta am dat OUG. În toate cele 7 județe, președintele Consiliului Județean e de la PSD. Ce, România își poate permite acum să dea înapoi 2 miliarde de euro?

Tot pe fonduri UE am adoptat un OUG prin care demarăm un proiect de extindere a rețelelor de gaz, de înființare de distribuții de gaz la nivelul localităților. Un proiect de 500 de milioane de euro, din care 200 de milioane vor fi alocați (SIC) în cursul exercițiului financiar 2014-2020. Autoritățile locale trebuie să apeleze.

O altă OUG e privitoare la punerea în acord cu o hotărâre a CCR privind la funcționarea Poliției Judiciare în relația cu Parchetele, care era cumva afectată de deciza CCR. Trebuia să reglementăm situația, astfel încât să reluăm condițiile legale de colaborare între magistrați și Poliția Judiciară. Cred că era un proiect important.

Am reglementat circulația trotinetelor electrice, că au fost multe accidente. E un proiect de lege inițiat de parlamentarii noștri, care e ținut la sertar.

Am avut două OUG în domeniul Transporturilor care presupun transpunere a unor directive (europene) în legislația internă.

Am adoptat un proiect de OUG privind restructurarea ANAF, care să poată permite apoi adoptarea Hotărârii de Guvern de organizare și funcționare a ANAF, care înseamnă o eficientizare a activității ANAF, înseamnă inclusiv o reducere semnificativă a numărului de posturi din ANAF. Ministrul Finanțelor a anunțat că până în iunie vrea să asigure prima fază a digitalizării.

Avem o OUG care modică legea alegerilor parlamentare. Am avut intenția de a reglementa modalitățile de organizare a alegerilor anticipate, că în legislația de azi nu e această prevedere”, a explicat premierul desemnat.

„Am cumpănit fiecare OUG”, a mai spus acesta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.