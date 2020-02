Orban susține că toate cele 25 de OUG-uri vor fi publicate în Monitorul Oficial: Există o procedură (VIDEO)

Ludovic Orban a dat asigurări că toate cele 25 de ordonanțe de urgență adoptate marți de guvernul pe care îl conduce vor fi publicate în Monitorul Oficial, deși există voci care susțin contrariul, pe motiv că, între timp, guvernul a fost demis.

„Cum să nu fie publicate? Există o procedură! Important e conținutul acestor acte normative, care generează efecte benefice pentru România și realizarea unor obiective fundamentale”, a insistat Orban.

La rândul ei, vicepremierul Raluca Turcan a precizat că ordonanțele se află în drum spre Monitorul Oficial: „Acesta este o intoxicare. Nu există. În momentul în care premierul le aprobă în ședința de Guvern, vor fi publicate”.

