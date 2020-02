Orban, despre cele 25 de OUG-uri: Le-am adoptat în deplină capacitate de exercițiu. Vor fi publicate in Monitorul Oficial (VIDEO)

Ludovic Orban, premierul interimar, a declarat că toate cele 25 de Ordonanțe de Urgență adoptate de Guvern marți seară, cu o zi înainte de trecerea moțiunii de cenzură, vor fi publicate în Monitorul Oficial și-și vor produce efectele.

„Ordonanțele de Urgență vor fi publicate in Monitorul Oficial. Vor fi transmise către Monitorul Oficial. Știți foarte bine că au existat puncte de vedere legate de avizul Consiliului Legislativ. Noi am solicitat avizul Consiliului Legislativ, am adoptat OUG în deplină capacitate de exercițiu. Aceste OUG vor intra în dezbaterea Parlamentului imediat după publicare”, a insistat Ludovic Orban.

