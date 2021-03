Ludovic Orban: 98% dintre agenții economici respectă regulile de protecție sanitară / Nu e corect față de cei care le respectă să se poată tolera la nesfârșit nerespectarea regulilor (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, s-a arătat de părere că marea majoritate a companiilor respectă regulile de protecție sanitară, în contextul în care a vorbit despre inițiativa coaliției de guvernare privind reglementarea posibilității de a suspenda autorizația de funcționare pe o perioadă de 15 zile pentru agenții economici care nu respectă măsurile anti-coronavirus.

„În ce mă privește, am spus foarte clar. Sunt 95-97-98% dintre companii, agenții economici, care respectă regulile. Nu e corect față de cei care respectă regulile să se poată tolera la nesfârșit nerespectarea regulilor. Pentru a putea asigura respectarea regulilor, această măsură de suspendare la a treia sancțiune a autorizației de funcționare o perioadă de 15 zile mi se pare o măsură firească. O să se ia o decizie. Fie Guvernul va iniția un proiect de lege de modificare, de fapt, a Legii privind starea de alertă, fie o să existe un amendament la legea de aprobare a ordonanței”, a declarat liderul liberalilor, într-o conferință de presă organizată miercuri, în care a vorbit și despre regimul de restricții anti-coronavirus.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.