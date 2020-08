Ludovic Orban a anunțat domeniile care vor primi bani în plus la rectificarea bugetară: Constrângerile sunt foarte mari. Vom analiza cu seriozitate fiecare solicitare (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că Transporturile, Dezvoltarea, Educația, Sănătatea și Agricultura sunt domeniile care vor primi mai mulți bani la rectificarea bugetară. Analiza, însă, nu este gata, așa că deocamdată nu se știe ce ministere vor pierde bani. Șeful Guvernului a mai spus că sunt foarte mari constrângerile bugetare, din cauza crizei generate de epidemia de coronavirus.

„Cu siguranță că rectificarea bugetară va fi adoptată în această săptămână. Ministerul Finanțelor a finalizat raportul privind starea economică si bugetară. Chiar azi cu ministrul Finanțelor vom mai avea o discuție cu ordonatorii principali de credite.

Sunt solicitări pertinente de creștere pe zona investițiilor, sunt la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Dezvoltării, vom aloca sume suplimentare în domeniul Sănătății, Educației și sume suplimentare în domeniul agriculturii, pentru că e nevoie de o majorare a bugetului pentru plata despăgbirilor pentru cei afectatți de secetă. Mai sunt măsuri pentru care pregătim creșterea alocărilor.

Constrângerile bugetare sunt foarte mari. Cum toate țările din UE au fost afectate de criza generată de epidemia de coronavirus și România a fost. Vom analiza cu foarte mare seriozitate fiecare solicitare de creștere a bugetului”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Întrebat ce ministere pierd bani în urma rectificării bugetare, șeful Guvernului a răspuns: „Încă nu am luat o decizie legată de acest subiect. Deocamdată am făcut o analiză legată de solicitările de creștere”.

Orban a mai spus că tot săptămâna aceasta va fi anunțat procentul cu care vor crește pensiile de la 1 septembrie.

„Am avut această discuție ca să fie majorată și pensia minimă cu procentul cu care va fi majorat punctul de pensie. Și pensia socială va crește cu un procent similar”, a mai precizat premierul.

