Premierul Ludovic Orban a confirmat că Victor Costache a demisionat din funcția de ministru al Sănătății. Secretarul de stat Nelu Tătaru, care în prezent se află la Suceava, este omul propus pentru preluarea portofoliului.

„I-am comunicat președintelui Iohannis această demisie pentru a putea să se emită decretul de revocare. Aproape cinci luni de zile, Victor Costache a făcut parte din Guvernul pe care îl conduc. Am făcut echipă și împreună am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical”, a afirmat premierul Ludovic Orban, care a mai precizat că „regretă” decizia lui Victor Costache.

Prim-ministrul a subliniat că membrii Guvernului rămân „concentrați pe toate obiectivele stabilite, întărirea DSP pentru a face față nevoilor crescânde în activitate datorate epidemiei de coronavirus, creșterea vitezei de derulare a anchetelor epidemiologice, asigurarea condițiilor normale de viață cu respectarea regulilor în carantină și în izolarea la domiciliu, efectuarea tuturor operațiunilor caracteristice pentru DSP la timp, cu promptitudine și în condiții de eficiență maximă. Urmărim în continuare obiectivul de creștere a capacității de diagnosticare. Aici trebuie să fac o precizare. INSP, în baza recomandărilor venite de la Comisia Europeană, a instituit un sistem de diagnosticare, stabilind care sunt prioritățile de diagnosticare. Toate aceste priorități de diagnosticare rămân valabile”.

