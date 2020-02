Premierul desemnat Ludovic Orban va cere încrederea Parlamentului României cu aceeași formulă guvernamentală precum cea demisă prin moțiune de cenzură. Șeful PNL depune lista de miniștri și noul program de guvernare, luni, declanșând astfel procedurile formale pentru votul de învestitură.

„Conducerea PNL a aprobat componența cabinetului, pe care o voi prezenta în calitate de premier desemnat de către președintele Klaus Iohannis. De asemenea, conducerea PNL a aprobat în unanimitate programul de guvernare, care reprezintă o actualizare a programului de guvernare, în baza căruia a fost învestit guvernul pe care îl conduc în data de 4 noiembrie. Guvernul va avea aceeași componență. În trei luni de zile, guvernul pe care îl conduc a realizat performanțe și a realizat obiective la care foarte puțini români s-ar fi așteptat. Sunt mulțumit de activitatea fiecărui ministru. Sunt oameni harnici, competenți, cinstiți și dedicați interesului public. Ca atare, echipa guvernamentală este propusă în aceeași componență care a funcționat de la data de 4 noiembrie”, a declarat premierul desemnat Ludovic Orban, la Palatul Parlamentului.

Întrebat cum are de gând PNL să blocheze o eventuală tentativă a PSD de a împiedica declanșarea alegerilor anticipate, Ludovic Orban a răspuns: „Strategia de tergiversare pe care se pare că vor să o pună în practică îi va umple de ridicol, îi va face și mai penibili și mai antipatizați de populația României. Mai devreme sau mai târziu, vor trebui să înțeleagă că nu pot să boicoteze procedurile care să ducă la alegeri anticipate. De altfel, ne gândim și la soluții pentru a contracara un boicot fățiș din partea parlamentarilor PSD”.

Anterior acestei declarații, premierul demis și, totodată, nominalizat a precizat că parlamentarii liberali sunt mandatați să participe la ședințele de plen, dar să nu voteze formarea noului guvern. În plus, USR a dat semne că s-ar ralia demersului, promovând de asemenea declanșarea alegerilor anticipate. Totodată, PMP, deși a respins ipoteza organizării scrutinului înainte de termen, a dat de înțeles că ar fi gata să participe la această inițiativă dacă s-ar găsi consens politic.

În ceea ce privește PSD, inițial social-democrații au repins complet acest scenariu și au sugerat că vor bloca ședințele prin lipsă de cvorum. În plus, aceeași formațiune deține majoritate în birourile permanente ale Parlamentului, ceea ce îi dă posibilitatea de a controla calendarul parlamentar. Cu toate acestea, duminică, Paul Stănescu, secretarul general al social-democraților, a declarat că PSD vrea alegeri anticipate.

Potrivit articolului 85 din Constituția României, Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.

Mai departe, în articolul 89 din legea fundamentală, după consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură. În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată, cu mențiunea că Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.

