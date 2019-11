Ludovic Orban s-a prezentat la urne, duminică, la prima oră: ”Am votat pentru o Românie normală” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a votat duminică, la ora 8.00, la Şcoala nr. 1, din Dobroieşti, judeţul Ilfov.

La ieşirea de la urne, liderul PNL a declarat că a votat ”o Românie normală”.

”Am votat pentru o Românie normală, dezvoltată, puternică, respectată în lume, în care drepturile fiecărui cetăţean sunt respectate cu stricteţe şi fiecare om are şansa de a reuși în viață.

Votul este un drept fundammnetal care permite fiecărui cetățean român să hotărască ce se întâmplă cu țara lui”, a spus Ludovic Orban.

