Orban: OUG 114, un act normativ criminal / Va trebui să punem la punct o schemă de ajutor de stat pentru companii, altfel riscăm ca zeci și sute de mii de români să-și piardă locurile de muncă (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, la începutul ședinței de guvern, că Ordonanța de Urgență 114 va fi abrogată în mare parte, prin asumarea răspunderi în Parlament.

„Efectul OUG 114 e devastator. Pentru a-și menține profitabilitatea, producătorii au mărit prețul către companii. (...) Competitivitatea actorilor economici a fost afectată grav. Va trebui să punem la punct o schemă de ajutor de stat folosită în statele europene, pentru a da o gură de oxigen acestor companii, altfel riscăm ca zeci și sute de mii de români să-și piardă locurile de muncă ca (SIC!) urmare a închiderii foarte multor fabrici”, a declarat premierul.

Liderul liberalilor a afirmat și că România e sub amenințare de procedură de infringement din cauza unor prevederi introduse de PSD în legislație, prin OUG 114, care încalcă legislația europeană.

