Ludovic Orban: Acționăm în continuare pentru a crește numărul de paturi disponibile din Terapie Intensivă (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban a subliniat, luni, că Guvernul este, încă de la începutul pandemiei de COVID-19, „într-un efort constant de creștere a numărului de paturi din secțiile de Terapie Intensivă” și nu numai. „Pe fiecare regiune, există o gândire”, a explicat premierul, adăugând că autoritățile sunt permanent într-o „acțiune de creștere a capacității de tratare”.

