Ludovic Orban: Actualii beneficiari de pensii speciale nu vor mai beneficia de plată. Este un act de dreptate în raport cu cetățenii români (VIDEO)

Ludovic Orban a vorbit, miercuri, despre proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, după ce plenul reunit al Parlamentului a votat proiectul de lege al PSD privind eliminarea pensiilor speciale pentru deputați și senatori, după ce comisia de statut a respins cele două inițiative legislative ale PNL și USR. Cu 357 de voturi pentru și niciun vot împotrivă, proiectul PSD a fost adoptat.

"Așa cum este proiectul de lege adoptat, pe de-o parte anulează dreptul parlamentarilor, foștilor parlamentari, odată cu împlinirea vârstei de pensionare de a beneficia de pensie specială. Actualii beneficiari de pensii speciale nu vor mai benefica de plata acestei pensii, imediat ce legea va intra în vigoare. Este o decizie foarte serioasă a Parlamentului Românie, astăzi, prin cei care compun Parlamentul, au arătat ca sunt gata să renunțe la avantaje care au fost dobândite prin votul unor majorități parlamentare, în legislaturile trecute. Pensia specială pentru parlamentari reprezenta un privilegiu, o formă de plată a unor sume pentru reprezentanții care nu au fost trimis sa-și voteze pensii speciale, ci să reprezinte interesul românilor. Acest proiect de lege este perfect constituțional și este un act de dreptate făcut de actualii parlamentari în raport cu cetățenii români.Actualii parlamentari, toți cei care au votat, au arătat că nu sunt mai presus de lege, că respectă principiul egalității în drepturi și că nu vor să-și folosească poziția de parlamentari pentru a beneficia de drepturi de care nu beneficiază alți cetățeni. Așa cum o majoritate parlamentară a hotărât să introducă aceste drept, la fel Parlamentul are dreptul de a opri acordarea lui pentru orice fost parlamentar sau parlamentar în funcție",a declarat Ludovic Orban.

