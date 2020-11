Ludovic Orban: Actualul Parlament, dominat de PSD, e expirat. În orice moment ar putea să mai facă un rău României (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, pentru B1 TV, că alegerile legislative trebuie organizate pe 6 decembrie deoarece actualul Parlament este „expirat”, nu mai reprezintă voința românilor, „pune bețe în roate” Guvernului și e controlat de o majoritate PSD care acționează contrar intereselor generale ale României.

„În România s-au organizat alegeri duminica trecută. S-au organizat seciți de votare pentru prezidențialele din Republica Moldova. În SUA s-au organizat alegeri prezidențiale, Au fost alegeri în Polonia, Croația. Parlamentul are o durată limitată de patru ani. Pe 20 decembrie, mandatul actualului Parlament expiră. Oricum, actualul Parlament dominat de PSD e expirat din punct de vedere politic, al legitimității și reprezintă un pericol uriaș pentru oameni. Dacă menținem actualul Parlament, în orice moment ar putea să mai facă un rău României, cum a mai făcut în ultimele luni, pentru că sunt majorități care se formează în jurul PSD, care dictează decizii total contare intereselor generale ale României. Alegerile parlamentare sunt fundamentale, trebuie să dea un Parlament legitim, care să fie conform cu voința românilor. Alegerile nu sunt un moft, democrația înseamnă alegeri. Nu poți fără alegeri. Păi actualul Parlament o să numească în continuare oameni care Renate Weber, Florin Iordache, Dorneanu etc. Nu putem să mai tolerăm existența unui Parlament expirat, a unui Parlament care nu mai are niciun fel de legitimitate. Parlamentul de multe ori ne-a pus bețe în roate”, a declarat premierul Ludovic Orban, pentru B1 TV.

