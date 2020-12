Ludovic Orban: Acum prioritară este constituirea Camerelor Parlamentului

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat înainte de începerea unei noi runde de negocieri cu USR-PLUS şi UDMR că prioritară este constituirea Camerelor Parlamentului și că este posibil ca noul Guvern să depună jurământul chiar săptămâna viitoare.

”Listele de miniştri le vom stabili după finalizarea negocierilor”

„Acum prioritară este constituirea Camerelor, astfel încât să se poată demara consultările de la Cotroceni declanşate de preşedintele României”, a afirmat Orban, potrivit Agerpres.

La întrebarea despre posibilitatea ca noul Guvern să fie votat şi să depună jurământul săptămâna viitoare, politicianul a răspuns:

”Cred că dacă există bunăvoinţă prevederile regulamentare permit, dar să vedem cum se va aşeza Parlamentul. În ceea ce ne priveşte, ne vom face temele, vom munci până vom avea gata programul de guvernare, lista Guvernului şi toate celelalte, protocolul de coaliţie şi celelalte elemente de negociere. (...) Listele de miniştri le vom stabili după finalizarea negocierilor”, a mai spus Ludovic Orban.

De asemenea, cu cinci zile înaintea Sărbătorilor de Crăciun, Klaus Iohannis le-a cerut liderilor PNL să grăbească finalizarea negocierilor pentru formarea noului guvern, începute acum aproape 10 zile. Șeful statului își dorește ca noul Guvern să fie definitivat „cât mai repede cu putință”, au declarat surse liberale pentru Libertatea.

”Eu am respectat mandatul Biroului Politic”

După negoierile de sâmbătă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că el a respectat mandatul Biroului Politic Naţional (BPN) şi este convins că toţi parlamentarii liberali vor respecta deciziile partidului.

”Eu am respectat mandatul Biroului Politic întru totul. Mandatul (...) a fost acela de a merge pe una dintre variantele propuse. Prima variantă a fost acceptată, anume Florin Cîţu - premier şi preşedintele PNL - preşedintele Camerei Deputaţilor. A doua prevedere din protocol legată de respectarea ponderii a fost respectată: în structura Guvernului, PNL deţine premier şi nouă ministere, nu cum s-a prezentat în percepţia publică. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi am respectat mandatul BPN. În ceea ce priveşte repartizarea ministerelor, sigur că nu mai suntem guvern monocolor, cum am fost în ultimul an şi o lună, avem parteneri, trebuie să ţinem cont de punctul de vedere al partenerilor. Nu trebuie să există nicio problemă - şi de la această premisă trebuie să plecăm - în faptul că un portofoliu e deţinut de o altă formaţiune politică din coaliţie. Noi suntem parteneri, formăm o echipă, avem un program de guvernare şi susţinem toate proiectele de dezvoltare ale României prin orice minister, indiferent cine conduce ministerul respectiv”, a afirmat Orban, la finalul zilei de negocieri în cadrul coaliţiei.