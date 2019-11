Orban, reacție în cazul ursului lăsat să agonizeze: Prefectul din Harghita și medicul veterinar au tergiversat foarte mult luarea unei decizii

Ludovic Orban a acuzat prefectul din Harghita că a întârziat foarte mult luarea unei decizii în cazul ursului lovit de mașină și lăsat să agonizeze pe marginea drumului. Premierul a adus aceeași acuzație și medicului veterinar.

„Au tergiversat foarte mult luarea acestei decizii. Am înțeles că medicul veterinar nici măcar nu avea tranchilizante la el când s-a dus acolo. Eu am discutat cu ministrul de Interne și ministrul Mediului. La Ministerul Mediului, la 11.05 s-a primit solicitarea de aprobare a deciziei și la 12.00 s-a luat decizia de a pune capăt suferinței ursului. I-am cerut ministrului de Interne să analizeze acțiunea prefectului și am văzut că va demara de schimbare din funcție”, a declarat, luni, Ludovic Orban.

Ursul a fost ridicat de pe carosabil duminică, după 18 ore de la producerea accidentului.